La Premier League martedì vota per l’introduzione del tetto salariale
La Premier League proverà a definire i dettagli delle nuove regole di spesa nella prima assemblea degli azionisti della stagione, in programma martedì, nonostante la crescente opposizione a una misura che molti paragonano a un tetto salariale. Lo scrive T he Guardian. Discusso anche l’ancoraggio: spendere 5 in più dei ricavi dell’ultima in classifica. L’obiettivo della lega è ottenere il via libera dei club all’introduzione delle regole sul rapporto costi-risorse (Scr, che fisserebbero un limite alla spesa per stipendi, trasferimenti e commissioni agli agenti pari all’85% dei ricavi. Resta invece in bilico l’adozione dell’“ancoraggio”, il meccanismo che vincolerebbe tale spesa a circa cinque volte i ricavi della squadra ultima classificata in campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
