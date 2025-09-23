La posizione italiana alla ministeriale G7 anticipa la plenaria Onu Le parole di Tajani
Rafforzare l’unità politica dell’Occidente, sostenere l’Ucraina contro la guerra di aggressione russa, assistere la tragedia umanitaria in corso a Gaza, lavorare per una soluzione dei due Stati che possa portare pace e stabilità in Medioriente, rilanciare i negoziati costruttivi sul nucleare iraniano. Questi i messaggi che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha lanciato in occasione della riunione dei ministri degli Esteri G7 di New York, anticamera all’assemblea di oggi al Palazzo di Vetro. Un’occasione preziosa per confrontarsi con i colleghi impegnati in un serie di tavoli altamente complessi, proprio nelle stesse ore in cui alcuni droni hanno sconfinato in Danimarca e molti Paesi hanno riconosciuto la Palestina. 🔗 Leggi su Formiche.net
Onu, oggi Meloni a New York. Governo: Stato palestinese solo quando libero da Hamas; Riunione Ministeriale sul Turismo; Dichiarazione dei Ministri degli Esteri G7 (Fiuggi – Anagni, 26 novembre 2024).
