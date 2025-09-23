La porta di casa nuovo progetto abitativo per l' inclusione sociale di persone migranti

Brindisireport.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La Diocesi di Brindisi-Ostuni presenta "La porta di casa", un nuovo progetto abitativo per l'inclusione sociale di persone migranti. Il progetto, nato dalla solida collaborazione tra la Caritas diocesana, l'ufficio diocesano Migrantes e l'Associazione Migrantes OdV, ha l'obiettivo di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: porta - casa

Napoli, sfuma l’obiettivo: arriva la rivale e con 50 milioni lo porta a casa

Svastiche e minacce sulla porta di una coppia di ebree: le indagini e il dettaglio che punta ai vicini di casa

Nuovo assalto a Palazzo Rosa. Abbattono la porta di una casa, “Altro tentativo di occupazione”

La porta di casa, nuovo progetto abitativo per l'inclusione sociale di persone migranti; Milano da sogno: l'attico di lusso con rooftop panoramico e infinity pool tra Brera e Porta Nuova; Porta Romana, scalo Farini, San Siro, Mind: perché i nuovi maxi-cantieri di Milano sono a rischio stop dopo l’inchiesta Urbanistica.

La Porta Aperta, il Giubileo raccontato ai bambini: il nuovo progetto di Oreste Castagna. “Un viaggio emozionale” - ' “Da qualche anno Rai Yoyo si dedica al discorso dei diritti, della pace e della tolleranza. Segnala ilgiorno.it

porta casa nuovo progettoUn progetto di Pierattelli Architetture: l’architettura si fa casa - Affacciata sulla sponda orientale del lago di Como, ladimora di 300 metri quadrati distribuiti su quattro livelli si articola in una narrazione domestica ... Si legge su villegiardini.it

Cerca Video su questo argomento: Porta Casa Nuovo Progetto