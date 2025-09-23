La porta di casa nuovo progetto abitativo per l' inclusione sociale di persone migranti

BRINDISI - La Diocesi di Brindisi-Ostuni presenta "La porta di casa", un nuovo progetto abitativo per l'inclusione sociale di persone migranti. Il progetto, nato dalla solida collaborazione tra la Caritas diocesana, l'ufficio diocesano Migrantes e l'Associazione Migrantes OdV, ha l'obiettivo di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: porta - casa

Napoli, sfuma l’obiettivo: arriva la rivale e con 50 milioni lo porta a casa

Svastiche e minacce sulla porta di una coppia di ebree: le indagini e il dettaglio che punta ai vicini di casa

Nuovo assalto a Palazzo Rosa. Abbattono la porta di una casa, “Altro tentativo di occupazione”

Che giornata! Il San Röch si porta a casa la vittoria del Palio dei Rioni 2025 con 77 punti , seguito da ’L Bec (76), Praiet (75) e Bara ’d Fer (66). Una festa bellissima, piena di sfide, sorrisi e tanto divertimento Grazie a tutti, grandi e piccoli, per aver reso sp - facebook.com Vai su Facebook

UN MONDIALE LEGGENDARIOOOOO! Dopo l'argento nei 10.000 metri, Battocletti porta a casa un altro podio iridato con una medaglia di bronzo nei 5000 È record di medaglie in una singola edizione iridata! #WorldAthleticsChamps #Atletic - X Vai su X

La porta di casa, nuovo progetto abitativo per l'inclusione sociale di persone migranti; Milano da sogno: l'attico di lusso con rooftop panoramico e infinity pool tra Brera e Porta Nuova; Porta Romana, scalo Farini, San Siro, Mind: perché i nuovi maxi-cantieri di Milano sono a rischio stop dopo l’inchiesta Urbanistica.

La Porta Aperta, il Giubileo raccontato ai bambini: il nuovo progetto di Oreste Castagna. “Un viaggio emozionale” - ' “Da qualche anno Rai Yoyo si dedica al discorso dei diritti, della pace e della tolleranza. Segnala ilgiorno.it

Un progetto di Pierattelli Architetture: l’architettura si fa casa - Affacciata sulla sponda orientale del lago di Como, ladimora di 300 metri quadrati distribuiti su quattro livelli si articola in una narrazione domestica ... Si legge su villegiardini.it