La Polonia | Pronti a colpire i jet russi
Se non è escalation, di certo non è un segnale di distensione. Dopo la violazione dello spazio aereo estone da parte dei Mig russi, arriva una durissima presa di posizioni di tre Stati. La Polonia, paese capofila delle preoccupazioni di chi vive al confine con la Russia, e il Regno Unito, tra i più attivi nell'Alleanza per contrastare le azioni di Mosca. Con il supporto dialettico anche della Repubblica Ceca. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha detto che la Polonia è pronta anche ad abbattere jet russi che dovessero sconfinare ancora nel suo spazio aereo, a patto di avere il sostegno unanime della Nato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
