La polemica su Meloni a Domenica In dice molte cose sull' Italia e sugli italiani
L’inutile polemica su Giorgia Meloni ospite di “Domenica In” ci dice molte cose sull’Italia. Ci insegna che l’Italia non è solo quella nazione in cui i politici di ogni colore vanno in tv a parlare di cibo, ma ci testimonia anche che in Italia la sola apparizione di un politico in tv viene automaticamente catalogata come espressione di sostegno ed emissione di propaganda, anche se viene chiamato a parlare – ipotizzo – delle fettuccine e non del rapporto deficitpil o delle politiche migratorie. Ci induce anzi a sospettare che i politici stessi la pensino così, e che pertanto si debba temere un futuro in cui sgomitino per un’ospitata a “Ballando con le stelle”, a “Pechino Express” o, se sono vecchie glorie che intendono tornare in auge, a “Chi l’ha visto?”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
