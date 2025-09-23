La pillola magica di Trump e Kennedy per l’autismo
Non prendete il Tylenol se aspettate un bambino, dice la Casa Bianca, soltanto se la febbre è molto alta è concesso, altrimenti il rischio di autismo nel nascituro è estremamente alto. Così. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: pillola - magica
La tirzepatide non è una 'pillola magica' né una scorciatoia: - non provoca privazione, - riduce la dipendenza da cibi ipercalorici, - restituisce libertà mentale e controllo naturale sul comportamento alimentare. È un aiuto concreto per riscoprire il piacere del ma - facebook.com Vai su Facebook
La pillola magica di Trump e Kennedy per l’autismo; Ozempic Santa. Musk dimagrito mostra gli effetti del farmaco per il diabete usato per perdere peso.
La pillola magica di Trump e Kennedy per l'autismo - L'Amministrazione americana accelera frettolosa l’approvazione di un farmaco sperimentale. Si legge su ilfoglio.it
Stile di vita o pillola magica. A casa Trump lite fra Kennedy e Musk su come far dimagrire gli americani - Negli Stati Uniti, l'obesità colpisce il 40% degli adulti, ponendosi sempre e ancora come una delle emergenze sanitarie più urgenti. huffingtonpost.it scrive