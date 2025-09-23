La Pianese si illude l' Arezzo la riprende e vince al Comunale | 2-4

Piancastagnaio (Siena), 23 settembre 2025 – La Pianese dura un tempo poi si deve arrendere alla qualità della corazzata Arezzo che rimonta e porta via i tre punti dal Comunale dopo una gara combattuta in cui i padroni di casa hanno lottato fino alla fine e ricca di episodi. I bianconeri dopo aver rischiato di andare in svantaggio già dopo 20’’ (bravo Filippis su Pattarello) passano: Trombini è attento sull’ex Coccia, dal corner la sfera finisce a Chesti che, dal limite dell’area, lascia partire l’1-0. Al 12’ arriva il raddoppio: un retropassaggio di De Col favorisce Bellini, che salta con freddezza l’estremo difensore amaranto e fa 2-0. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Pianese si illude, l'Arezzo la riprende e vince al Comunale: 2-4

