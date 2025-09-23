Due sedute di allenamento con la speranza di aver tirato fuori il massimo dalla squadra. Piero Braglia stasera debutta al Curi sotto i riflettori nel match contro la Sambenedettese, la prima delle due sfide consecutive in casa (sabato arriva la Pianese). Il Perugia ha urgenza di vincere, l’avversario non attraversa un grande momento: la situazione potrebbe essere propizia per la squadra biancorossa che deve necessariamente uscire dalla crisi. Quali saranno le scelte di Braglia per il suo primo appuntamento da allenatore del Grifo? Il tecnico dovrebbe confermare la difesa a quattro e chiedere anche a Dell’Orco, sceso in campo a Ravenna, di fare gli straordinari e di scendere in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La partita. Grifo con l'urgenza di vincere. Sfida verità sotto i riflettori