La Padana riempie lo Zeta Club Successo sul ring per la riunione
Sotto il sole rovente della prima domenica autunnale, grande successo della manifestazione “ Boxe in Zeta ” organizzata dalla Pugilistica Padana nel parco del risorto e magnifico Zeta Club di Ferrara. Massimiliano Duran, per l’ennesima volta, ha confermato di porre al vertice della propria strategia organizzativa le spettacolarità dei match, soppesando l’equilibrio dei protagonisti e infatti, non a caso, il derby Padana-Emilia Romagna ha visto prevalere la formazione ospite con 4 vittorie contro le 3 dei ferraresi, e un pareggio. Ogni combattimento è stato tiratissimo e applaudito dal folto pubblico, con verdetti sempre estremamente incerti e al fotofinish. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: padana - riempie
Mrs. Patty - La Toelettatura a Domicilio. Queen · We Are The Champions (Alternative Version). UN TRAGUARDO CHE CI RIEMPIE DI ORGOGLIO PRIMO Premio di Toelettatura su un magnifico American Golden Retriever Filippo ? Allevamento @a - facebook.com Vai su Facebook
La Padana riempie lo Zeta Club. Successo sul ring per la riunione.