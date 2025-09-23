Sotto il sole rovente della prima domenica autunnale, grande successo della manifestazione “ Boxe in Zeta ” organizzata dalla Pugilistica Padana nel parco del risorto e magnifico Zeta Club di Ferrara. Massimiliano Duran, per l’ennesima volta, ha confermato di porre al vertice della propria strategia organizzativa le spettacolarità dei match, soppesando l’equilibrio dei protagonisti e infatti, non a caso, il derby Padana-Emilia Romagna ha visto prevalere la formazione ospite con 4 vittorie contro le 3 dei ferraresi, e un pareggio. Ogni combattimento è stato tiratissimo e applaudito dal folto pubblico, con verdetti sempre estremamente incerti e al fotofinish. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Padana riempie lo Zeta Club. Successo sul ring per la riunione