di Marianna Vazzana Un lunedì da dimenticare. Una lunghissima giornata per i milanesi, che hanno dovuto fare i conti con allagamenti, esondazioni e blackout. Disagi acuiti anche dagli scontri alla manifestazione per Gaza, dallo sciopero generale che ha coinvolto pure i mezzi pubblici (con problemi soprattutto in serata) e dal traffico aumentato per la Fashion week. Primi guai al risveglio vista la pioggia battente che non dava tregua: basti dire che oltre 200 millimetri d’acqua si sono riversati in 12 ore tra Monza e Brianza, Como e Milano, causando l’esondazione del Seveso durata 9 ore, dalle 10 alle 19. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La nuova vasca non basta. Il Seveso allaga Milano. Blackout, scuole evacuate

