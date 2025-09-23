La Nuova Sondrio non vuole più sbagliare

Sondriotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna subito in campo la Nuova Sondrio che, nella quarta giornata del girone B del campionato di serie D domani alle 15 va a far visita ai bergamaschi del Villa Valle in quello che è l’unico turno infrasettimanale della competizione previsto per il girone d’andata.La scorsa giornataI biancazzurri. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuova - sondrio

La Nuova Sondrio Calcio nel caos, via il direttore sportivo Christian Salvadori e il team manager Luca Lacchini

Nuova Sondrio, tre giovani colpi e una nuova amichevole di prestigio: c'è l'Albinoleffe

La Nuova Sondrio Calcio saluto il suo portierone argentino

Cerca Video su questo argomento: Nuova Sondrio Vuole Pi249