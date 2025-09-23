La nuova rivoluzione industriale L' evento del Giornale a Milano

Ci sono giornate in cui il futuro si siede a un tavolo e chiede di essere ascoltato. Milano, martedì 30 settembre, alla Fondazione Feltrinelli, ospita una di queste occasioni: La nuova Rivoluzione Industriale, il convegno organizzato da il Giornale in collaborazione con il settimanale economico Moneta. Dalle 9.30 alle 12.30, la città diventa capitale di un dibattito che segnerà il nostro tempo: il rapporto tra il cambiamento economico e sociale e lo strumento tecnologico che più di ogni altro ridisegna il presente, l’intelligenza artificiale. Ad aprire i lavori sarà Alessandro Sallusti, direttore de il Giornale, che dialogherà con Padre Paolo Benanti, filosofo e teologo, sulle sfide di un “nuovo umanesimo digitale”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

