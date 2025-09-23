La nuova rivoluzione industriale L' evento del Giornale a Milano
Ci sono giornate in cui il futuro si siede a un tavolo e chiede di essere ascoltato. Milano, martedì 30 settembre, alla Fondazione Feltrinelli, ospita una di queste occasioni: La nuova Rivoluzione Industriale, il convegno organizzato da il Giornale in collaborazione con il settimanale economico Moneta. Dalle 9.30 alle 12.30, la città diventa capitale di un dibattito che segnerà il nostro tempo: il rapporto tra il cambiamento economico e sociale e lo strumento tecnologico che più di ogni altro ridisegna il presente, l’intelligenza artificiale. Ad aprire i lavori sarà Alessandro Sallusti, direttore de il Giornale, che dialogherà con Padre Paolo Benanti, filosofo e teologo, sulle sfide di un “nuovo umanesimo digitale”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: nuova - rivoluzione
Tramvia, nuova viabilità: rivoluzione a Gavinana. Matteotti, operai in azione. Il cantiere cambia lato
PS5 Pro: La Rivoluzione del Upscaling nel 2026 con la Nuova Tecnologia Sony-AMD
Svolta green nel tuo armadio: scopri la nuova rivoluzione Eco-chic!
Il mondo, in fin dei conti, è basato sulle relazioni umane. Se riusciamo a ricordarci che siamo tutti esseri umani, saremo in grado di comunicare, di comprendere le altre persone e di provare empatia gli uni per gli altri. Daisaku Ikeda “La nuova rivoluzione uma - facebook.com Vai su Facebook
Cultura, Genova e l’800: il nuovo “Secolo dei genovesi”; Bmw Neue Klasse, non solo auto ma rivoluzione industriale. Con grandi vantaggi sui tempi e i costi di produzione; AI Week 2025, a Milano sbarca il dibattito su intelligenza artificiale. Tra sfide e novità.
La nuova rivoluzione industriale. L'evento del Giornale a Milano - L'intelligenza artificiale sta plasmando una nuova rivoluzione industriale, paragonabile per portata a quella del vapore nel XVIII secolo. ilgiornale.it scrive
Salone Nautico di Genova, dalle vele alla rivoluzione digitale: ecco come è cambiata la navigazione - Fondazione Ansaldo, in collaborazione con Fondazione Leonardo ETS, ha preso parte alla 65ma edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova con l’evento Rotte di cambiamento: dalla vela al cloud ... Come scrive primocanale.it