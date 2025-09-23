La nuova frontiera del turismo dalla sopravvivenza alla checklist di viaggio L’Italia fa il pieno

Roma, 23 settembre 2025 – Il turismo in Italia si sia trasformando sempre più in consumo superficiale: per la maggioranza delle persone, infatti, la destinazione non è un’esperienza, ma una scelta dettata dai social. I dati dell’estate 2025. L'estate 2025 ha registrato numeri record per il turismo italiano: oltre 70 milioni di arrivi e una crescita del +6,4% rispetto al 2024, di cui 38,5 milioni provenienti dall'estero. Tuttavia, dietro questi dati positivi emerge un fenomeno preoccupante: la Checklist Era del Turismo, che ha trasformato il viaggio da esperienza di scoperta in esercizio di consumo superficiale, basti pensare che il 64% dei visitatori ha riscontrato fenomeni di overtourism durante il proprio viaggio in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

