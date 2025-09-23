La notte nel cuore salta il martedì | il motivo per cui Mediaset ha scelto questa direzione

Il martedì esce dal palinsesto autunnale di Canale 5: la serie si concentra su un solo appuntamento settimanale, la domenica in prime time. La scelta mira a proteggere gli ascolti, ridurre gli slittamenti e fissare un orario chiaro per il pubblico. Cosa cambia in pratica. L’appuntamento settimanale è la domenica con partenza effettiva attorno alle 21:40–21:50 e chiusura a cavallo della seconda serata. L’ultima messa in onda è stata domenica 21 settembre (avvio intorno alle 21:45), la prossima è attesa domenica 28 settembre nella stessa finestra, con Pressing subito dopo. In access resta il corridoio di intrattenimento che accompagna alla partenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

