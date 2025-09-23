La Notte europea dei ricercatori | tutti gli appuntamenti nel ravennate

Torna il 26 settembre a Ravenna, Faenza e Marina di Ravenna la Notte Europea dei Ricercatori, l'appuntamento che trasforma le città in un grande laboratorio a cielo aperto, offrendo al pubblico l'opportunità di incontrare da vicino scienziate e scienziati, sperimentare la ricerca e scoprire il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: notte - europea

Notte europea dei ricercatori, l'università d'Annunzio cerca sponsor per l'evento nel campus di via dei Vestini

L'università d'Annunzio apre le porte alla città: è la Notte europea dei ricercatori

Torna venerdì 26 settembre la Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori

In occasione della Notte Europea dei Ricercatori 2025, l’ASST di Cremona promuove un concorso-evento per il grande pubblico, che si svolgerà mercoledì 24 settembre 2025 dalle ore 17 alle 19 al Cinema Teatro Filo di Cremona. #cremona #ASST #ricerca - facebook.com Vai su Facebook

Arpa Piemonte parteciperà alla Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori 2025 con un'iniziativa a Biella presso il Campus della Città Studi, venerdì 26 settembre, alle ore 17.00 https://unightproject.eu/it/eventi/programma-biella?query=preludio&sort=defa - X Vai su X

La Notte europea dei ricercatori: tutti gli appuntamenti nel ravennate; La Notte Europea dei Ricercatori. Sharper, è la festa della scienza . Così l’Università apre le sue porte; Enea: scienza per tutti alla Notte Europea dei Ricercatori a Portici.

All’Unical torna la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici con oltre 200 eventi - In programma esperimenti scientifici, dimostrazioni, giochi, attività ludico- Riporta quicosenza.it

Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori: la “rete” della ricerca - Una trentina di località coinvolte in Italia e 3 in Europa per portare soprattutto ai più giovani il messaggio che la scienza è un’avventura che riguarda il futuro di tutti. Secondo ambienteambienti.com