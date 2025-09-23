La Notte europea dei ricercatori sbarca a Cesena con eventi in Biblioteca Malatestiana

Venerdì 26 settembre torna a Cesena la Notte Europea dei Ricercatori, l’appuntamento che trasforma le città in un grande laboratorio a cielo aperto, offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare da vicino scienziate e scienziati, sperimentare la ricerca e scoprire il fascino della scienza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

