La notte dei ricercatori Venerdì speciale a IMT

Venerdì prossimo 26 ottobre torna la " Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori ", la manifestazione internazionale che nella nostra città – con la presenza della Scuola IMT Alti Studi – permette una piacevole immersione nel mondo della scienza e della ricerca per scoprire il lavoro di chi, ogni giorno, si impegna a trovare soluzioni per le sfide di oggi e di domani. L'iniziativa che ogni anno riscuote un crescente successo, è promossa dalla Commissione Europea per diffondere la cultura scientifica e si svolge contemporaneamente in tutta Europa. In Toscana, l'evento prende il nome di BRIGHT-NIGHT, un titolo che riflette perfettamente la sua missione: illuminare la notte con il talento dei ricercatori.

