La Notte dei Ricercatori torna all' Emiciclo Il Consiglio regionale protagonista degli eventi del pr

Abruzzo24ore.tv | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Aquila - Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, anche per quest’anno, sarà protagonista di “Sharper-Notte Europea dei Ricercatori”, uno dei principali eventi internazionali dedicati al dialogo tra ricerca e società, promosso dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Curie. Venerdì 26 settembre, Palazzo dell’Emiciclo ospiterà, infatti, quattro iniziative tra quelle in programma. Le attività di Sharper saranno dislocate nei luoghi più rappresentativi della città dell'Aquila, da Piazza Duomo al Maxxi, coinvolgendo librerie, teatro, e altri presidi culturali e scientifici. Per l’occasione, a partire da questa notte, il colonnato e la facciata del Consiglio regionale saranno illuminati di viola, il colore scelto per identificare i ricercatori. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

la notte dei ricercatori torna all emiciclo il consiglio regionale protagonista degli eventi del pr

© Abruzzo24ore.tv - La Notte dei Ricercatori torna all'Emiciclo. Il Consiglio regionale protagonista degli eventi del pr

In questa notizia si parla di: notte - ricercatori

Notte europea dei ricercatori, l'università d'Annunzio cerca sponsor per l'evento nel campus di via dei Vestini

L'università d'Annunzio apre le porte alla città: è la Notte europea dei ricercatori

Torna venerdì 26 settembre la Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori

Sharper 2025: l’Emiciclo protagonista della Notte dei Ricercatori; NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI: SHARPER TORNA A L’AQUILA, IL PROGRAMMA; NOTTE DEI RICERCATORI: ALL’AQUILA TORNA “SHARPER”, IL PROGRAMMA.

notte ricercatori torna emicicloSharper 2025: l’Emiciclo protagonista della Notte dei Ricercatori - Anche quest’anno l'Emiciclo partecipa come protagonista a Sharper – La Notte Europea dei Ricercatori, diventando luogo di divulgazione. laquilablog.it scrive

notte ricercatori torna emicicloRimini: torna la “Notte Europea dei Ricercatori” che trasforma le città in un laboratorio a cielo aperto - Torna il 26 settembre a Rimini la Notte Europea dei Ricercatori, l'appuntamento che trasforma le città in un grande laboratorio a cielo aperto, offrendo al ... Come scrive chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Ricercatori Torna Emiciclo