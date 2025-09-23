La Notte dei Ricercatori torna all' Emiciclo Il Consiglio regionale protagonista degli eventi del pr
L'Aquila - Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, anche per quest’anno, sarà protagonista di “Sharper-Notte Europea dei Ricercatori”, uno dei principali eventi internazionali dedicati al dialogo tra ricerca e società, promosso dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Curie. Venerdì 26 settembre, Palazzo dell’Emiciclo ospiterà, infatti, quattro iniziative tra quelle in programma. Le attività di Sharper saranno dislocate nei luoghi più rappresentativi della città dell'Aquila, da Piazza Duomo al Maxxi, coinvolgendo librerie, teatro, e altri presidi culturali e scientifici. Per l’occasione, a partire da questa notte, il colonnato e la facciata del Consiglio regionale saranno illuminati di viola, il colore scelto per identificare i ricercatori. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
