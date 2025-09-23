La costruzione e manipolazione delle percezioni non passa sempre da gesti eclatanti o didascalici. Si tratta, invece, molto più spesso, di gesti che spostano, gradualmente, il peso sui piatti di una bilancia politica, pubblica e, spesso, cognitiva. La stretta di mano tra Matteo Salvini e l’ambasciatore russo a Roma, avvenuta martedì sera, rappresenta in quest’ottica un gesto che ha inevitabilmente aperto alle più disparate interpretazioni, inserendosi in un quadro dove i legami politici, siano questi simbolici e comunicativi, con Mosca continuano a generare fratture nel dibattito interno italiano ed europeo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La (nostra) casa Russia. Venti di Mosca soffiano in Italia