La nostra casa Russia Venti di Mosca soffiano in Italia

Formiche.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La costruzione e manipolazione delle percezioni non passa sempre da gesti eclatanti o didascalici. Si tratta, invece, molto più spesso, di gesti che spostano, gradualmente, il peso sui piatti di una bilancia politica, pubblica e, spesso, cognitiva. La stretta di mano tra Matteo Salvini e l’ambasciatore russo a Roma, avvenuta martedì sera, rappresenta in quest’ottica un gesto che ha inevitabilmente aperto alle più disparate interpretazioni, inserendosi in un quadro dove i legami politici, siano questi simbolici e comunicativi, con Mosca continuano a generare fratture nel dibattito interno italiano ed europeo. 🔗 Leggi su Formiche.net

la nostra casa russia venti di mosca soffiano in italia

© Formiche.net - La (nostra) casa Russia. Venti di Mosca soffiano in Italia

In questa notizia si parla di: nostra - casa

Addio pesci di casa nostra. “Invasione di specie aliene. L’effetto tropicalizzazione”

Giugliano pronto per la nuova stagione ma incognita stadio, Mazzamauro: “Siamo ospiti in casa nostra”

Famiglie sotto scacco di 2 bulli minorenni: “Non siamo liberi in casa nostra”

Guerra Ucraina Russia, Putin: “Non vogliamo la capitolazione di Kiev”; Guerra Ucraina-Russia, le news. Mosca: “Nuovi negoziati realistici a Istanbul per salvare l’Ucraina”; Il presidente russo dice sì al bilaterale con Zelensky. Macron: “Putin è un orco alle nostre porte” - Meloni: “Per la pace in Ucraina servono unità e giustizia”.

nostra casa russia ventiLa (nostra) casa Russia. Venti di Mosca soffiano in Italia - Si tratta, invece, molto più spesso, di gesti che spostano, gradualmente, il peso sui piatti di una b ... Scrive formiche.net

Cerca Video su questo argomento: Nostra Casa Russia Venti