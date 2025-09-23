La Nato pronta a difendersi a ogni costo dalle minacce russe Parola di Rutte
A seguito delle ultime violazioni dello spazio aereo lungo il fianco orientale dell’Europa, in particolare vicino ai confini con la Russia, l’allerta tra i Paesi membri della Nato è aumentata, con i vertici dell’Alleanza impegnati a ribadire la capacità di difesa e la determinazione a proteggere ogni centimetro del territorio alleato. Rutte chiarisce le regole d’ingaggio per le minacce russe Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha commentato le recenti incursioni spiegando che “le decisioni sull’opportunità di ingaggio con aerei intrusi sono prese in tempo reale” e valutano “l’intento, l’armamento e il potenziale rischio per le forze alleate, i civili o le infrastrutture”. 🔗 Leggi su Formiche.net
