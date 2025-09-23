Arezzo, 23 settembre 2025 – Inaugura venerdì 26 settembre 2025 alle ore 18.00 la mostra di Marco Tagliafico, dal titolo Arcipelaghi terrestri, a CasermArcheologica, Via Aggiunti 55, Sansepolcro. Con Arcipelaghi terrestri, Marco Tagliafico usa la fotografia come materia sensibile, luogo di apparizione, campo di tensione tra visibile e invisibile. Le opere della serie Arcipelago nascono da una singola immagine fotografica stampata ai sali d’argento scattata con uno smartphone. Ogni copia è modificata attraverso l’intervento di vetri dipinti a mano, che introducono variazioni cromatiche e percettive, generando così una costellazione infinita di visioni possibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it