La mossa Usa col nuovo F-47 ecco il supercaccia del futuro | primo volo già nel 2028

Ilgiornale.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo volo dell'F-47, il caccia di 6ª generazione e primo frutto del programma Next Generation Air Dominance che mira a dotare gli Stati Uniti di un nuovo aereo da combattimento capace di garantire la supremazia aerea attraverso tecnologie all'avanguardia, è previsto già nel 2028. Secondo i funzionari dell'Us Air Force il caccia sviluppato della Boeing sarà pronto al battesimo dell'aria prima del tempo. Un monito per gli avversari teorici e una piccola vittoria per gli americani che, in altre corse agli armamenti, faticano a stare al passo. "L'F-47 dovrebbe effettuare il suo primo volo nel 2028". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

