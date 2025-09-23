La mossa Usa col nuovo F-47 ecco il supercaccia del futuro | primo volo già nel 2028

Il primo volo dell'F-47, il caccia di 6ª generazione e primo frutto del programma Next Generation Air Dominance che mira a dotare gli Stati Uniti di un nuovo aereo da combattimento capace di garantire la supremazia aerea attraverso tecnologie all'avanguardia, è previsto già nel 2028. Secondo i funzionari dell'Us Air Force il caccia sviluppato della Boeing sarà pronto al battesimo dell'aria prima del tempo. Un monito per gli avversari teorici e una piccola vittoria per gli americani che, in altre corse agli armamenti, faticano a stare al passo. "L'F-47 dovrebbe effettuare il suo primo volo nel 2028". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La mossa Usa col nuovo F-47, ecco il supercaccia del futuro: primo volo già nel 2028

In questa notizia si parla di: mossa - nuovo

Va avanti il nuovo processo sul caso Pifferi: la mossa in aula delle psicologhe | GUARDA

Elon Musk e il nuovo partito: la mossa che fa tremare Donald Trump

Alberto Costa via dalla Juve: retroscena del giornalista. I bianconeri non vogliono commettere di nuovo questo errore, la mossa in caso di partenza del portoghese

Turismo e qualità della vita a Milano, Blue Lagoon di Malta e overtourism, partnership TikTok–Booking, il nuovo report ETC, e la nuova mossa di Booking Holdings. Ascolta @mkl in #DataAppealByteSizedTrends: https://bit.ly/3xaq1Gd - X Vai su X

AL VIA IL NUOVO ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE DI MOSSA Con grande piacere vi invitiamo agli open day della nostra Scuola di Musica Comunale di Mossa e alla riunione informativa prima dell'avvio delle attività didatti - facebook.com Vai su Facebook

Trump offre al Giappone il Boeing F-47, una mossa contro il Gcap europeo; AstraZeneca: la nuova mossa in Usa (e quella in Cina); Il Fatto Economico del 16 Giugno 2025.

Gli Usa spostano gli F-35: cosa c'è dietro la mossa di Trump - 35 in Giappone per rafforzare la deterrenza contro le minacce di Cina, Russia e Corea del Nord ... Scrive msn.com

Il primo centro globale F-35 fuori dagli Usa è in Italia: perché è una svolta importante - 35 fuori dai propri confini: una conferma del ruolo strategico del nostro Paese nel programma Joint Strike Fighter ... Secondo msn.com