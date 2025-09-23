La morte di Aldrovandi 20 anni dopo | docufilm fiaccolata e intitolazione del giardino dell’Ippodromo
Ferrara, 23 settembre 2025 – Un film, dibattiti, laboratori e una targa per ricordare Federico Aldrovandi, vent’anni dopo. Giovedì 25 settembre, anniversario della morte, la città commemora il giovane studente ferrarese ucciso da quattro agenti di Polizia nel 2005 con una serie di iniziative aperte al pubblico e gratuite, che proseguiranno fino al 4 ottobre. Il programma organizzato dal Comitato Federico Aldrovandi 2005-2025 è ricco di eventi, attività e momenti di confronto, specie dedicati ai giovani. Tra quest i un incontro e a seguire la proiezione del docufilm ‘È stato morto un ragazzo’ e l’intitolazione del giardino dell’Ippodromo alla memoria di Aldro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
