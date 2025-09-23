La morte della giovane madre a Ascoli | l’autopsia rivela segni sul collo indagato il compagno

È stata eseguita l’autopsia sulla 37enne trovata senza vita nel centro di Ascoli. I medici hanno riscontrato segni sul collo, ora al vaglio per distinguere tra suicidio e possibile intervento esterno. Indagato il compagno, che aveva dato l’allarme. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

