La morte della giovane madre a Ascoli | l’autopsia rivela segni sul collo indagato il compagno
È stata eseguita l’autopsia sulla 37enne trovata senza vita nel centro di Ascoli. I medici hanno riscontrato segni sul collo, ora al vaglio per distinguere tra suicidio e possibile intervento esterno. Indagato il compagno, che aveva dato l’allarme. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Giovane madre impiccata, la Procura di Ascoli apre il fascicolo. Da chiarire il ruolo del convivente che ha lanciato l’allarme per primo - Si è svolta ieri, nel reparto di medicina legale dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, l’autopsia sul corpo della giovane mamma di 37 anni straniera trovata senza vita mercoledì mattina nella sua ... Lo riporta msn.com