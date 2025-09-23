la mistica della destra usa da capitol hill a kirk trump cavalca le paure

Charlie Kirk ha cercato per mesi di mettere pace fra Donald Trump e Elon Musk e alla fine ce l’ha fatta. Al suo funerale i due amici divenuti nemici hanno deposto l’ascia di guerra e si sono parlati. “Mi sei mancato”, ha detto il presidente al suo First Buddy.? Alcune delle loro foto insieme sono state postate sia dalla Casa Bianca sia da Musk con la scritta “For Charlie”. Trump e Musk erano legati all’attivista e lo hanno onorato durante il suo funerale allo State farm Stadium di Glendale, in Arizona, insieme ad altre migliaia di persone arrivate da tutta America per ricordare quello che era divenuto il loro punto di riferimento conservatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

