La Milano Fashion Week vale 239 milioni tra shopping hotel e viaggi

Milano torna a essere il centro del mondo della moda. Dal 23 al 29 settembre, con la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni primaveraestate 2026, il capoluogo lombardo si trasforma in una passerella diffusa, tra sfilate, eventi culturali e appuntamenti esclusivi. Un fenomeno che non è solo spettacolo, ma anche economia: secondo il Centro Studi Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, solo l’edizione di settembre vale da sola 238,9 milioni di euro di indotto turistico, in crescita del +12,3% rispetto al 2024. La settimana della moda in numeri. Sono attesi oltre 149mila visitatori nel capoluogo lombardo, il 15% in più rispetto allo scorso anno, di cui il 54% italiani e il 46% stranieri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La Milano Fashion Week vale 239 milioni tra shopping, hotel e viaggi

