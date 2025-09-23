La mattina va al lavoro e si trova l' auto cannibalizzata

A Monza sono ritornati i ladri di pezzi d’auto: ancora una macchina cannibalizzata in strada. Il fatto è accaduto nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 settembre, nel quartiere Cazzaniga. Un rione dove, già in passato, sono state prese di mira numerose auto “smontate” senza che nessuno si. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: mattina - lavoro

“Ci troviamo ogni mattina dalle 5.30 alle 7, in palestra o da remoto quando è in trasferta per lavoro”: il fisico scultoreo di Stefano Accorsi spiegato dal suo personal

Questa mattina a Fondati sul lavoro? abbiamo iniziato la giornata con una pratica antica: il Qi Gong, guidati dal maestro Jorge Ymenez. Un tempo lento, fatto di respiro e movimento, per imparare ad abitare il corpo anche nei gesti più semplici. Un modo dive - facebook.com Vai su Facebook

#Maresca: "Mio padre per 50 anni ha fatto il pescatore lavorando dalle 14 alle 10 del mattino dopo. Questo è duro lavoro, non quello dei calciatori" - X Vai su X

La mattina va al lavoro e si trova l'auto cannibalizzata; Incidenti sul lavoro, 'in nero' due dei tre operai morti ieri a Napoli. Quattro indagati; Va al lavoro, frontale con un’auto a Polverigi. Vola per 40 metri dalla moto: Lorenzo Mezzalana muore a 30 anni.

Va al lavoro, frontale con un’auto a Polverigi. Vola per 40 metri dalla moto: Lorenzo Mezzalana muore a 30 anni - La potente Honda 600 percorre la semicurva della strada provinciale che da Chiaravalle conduce a Polverigi, in via dell’Industria. Come scrive corriereadriatico.it

Lascia figlia di 9 anni in auto, dopo 8 ore di lavoro la trova morta: “Aveva acqua e finestrini un po’ aperti” - Lasciata dalla madre volontariamente nell’auto parcheggiata, una bambina di 9 anni è stata trovata morta 8 ore dopo quando la donna è tornata a prenderla dopo il turno di lavoro. Si legge su fanpage.it