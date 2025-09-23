La marijuana a 10 anni e 3 proiettili nel petto | la vita spericolata di Pisellino Daniels

Lloyd "Sweet Pea", come il figlio di Braccio di Ferro, è stato una leggenda dei playground di New York, passato anche da Pesaro e Scafati. Tra droga, alcol e sparatorie, è riuscito a trovare anche uno sprazzo di Nba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La marijuana a 10 anni e 3 proiettili nel petto: la vita spericolata di Pisellino Daniels

