Da Cruciani a Padellaro, da Del Debbio a Culicchia, da Giubilei a Enrico Ruggeri e tanti altri: i commenti di liberi pensatori dopo l’uccisione di Charlie. Giordano: «La lotta allo spirito critico è iniziata col Covid». Il video integrale della maratona è disponibile cliccando su questo link. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La maratona della «Verità» sulle idee di Kirk