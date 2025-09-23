In cuor suo, ma proprio in un anfratto tra il ventricolo sinistro e la valvola mitralica, Antonio Conte ha ringraziato Giovanni Di Lorenzo. L’assist del capitano che ha rianimato il Pisa al 90? era un regalo al suo ansimante allenatore che già si avviava ai microfoni del dopopartita senza un dramma da elaborare in pubblica piazza. Invece eccolo là: la rimonta possibile, la tensione, il pericolo. Ne è seguito il “solito” Conte: la zeppata sul mercato “non grande” non ha sorpreso nessuno. Dal suo punto di vista Napoli-Pisa 3-2 funziona molto meglio di Napoli-Pisa 3-0. Il brivido d’una difesa friabile è un valore aggiunto, sul lungo periodo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La litania di Conte sul mercato è la solita strategia della tensione: ma non era un tutt’uno con Manna e De Laurentiis?