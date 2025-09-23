La libertà religiosa nel mondo al PalabancaEventi un convegno di Alleanza Cattolica

Ilpiacenza.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Secondo i più recenti rapporti internazionali (Aid to the Church in Need, Open Doors), oltre 360 milioni di cristiani nel mondo vivono oggi in Paesi dove la libertà religiosa è gravemente minacciata: uno su sette subisce discriminazioni o persecuzioni a causa della propria fede. In alcune aree -. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: libert - religiosa

