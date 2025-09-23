La lettera segreta del dipartimento Sanità M5s e Pd | Deficit da 120milioni Marsilio e Verì smentiti dagli atti ufficiali

Un debito che spazia tra i 100 e 120 milioni di euro e risparmi certificati ben lontani dall’obiettivo dei 40,9 milioni e fermi a 13,25 milioni di euro. Questo quello messo nero su bianco, denunciano i consiglieri regionali M5s Francesco Taglieri (capogruppo) ed Erika Alessandrini Movimento e il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it