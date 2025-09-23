La Leonessa si ferma per Gaza Diecimila sotto la pioggia | L’Italia riconosca la Palestina

Tre piazze, Loggia, Vittoria e Duomo, e 10mila partecipanti, secondo gli organizzatori, che hanno manifestato per la Palestina libera. Per la questura la metà, ma sarebbero comunque numeri altissimi, considerando il maltempo e che lo sciopero generale era stato indetto solo da una sigla sindacale, l’Usb, con l’adesione di Adl Cobas, Cub, Cobas Lavoro Privato. Altissima la partecipazione del mondo della scuola e forse non è un caso, visto che qui è nato il Coordinamento bresciano contro la guerra per la pace e il disarmo, che ha messo in rete 4mila docenti in tutta Italia. "Il gruppo originario è bresciano – spiega una delle referenti, Sara Girelli Carasi –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

