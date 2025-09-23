La Lega attacca Ilaria Salis ma prende una cantonata | la foto usata è quella di un altro pestaggio

La Lega di Matteo Salvini, nel tentativo di rilanciare le accuse contro Ilaria Salis, proprio nel giorno in cui il Parlamento europeo ne ha confermato l’immunità, è incorsa in una clamorosa svista – sperando che di questo si tratti. Coma fa notare Viola Giannoli su La Repubblica, sui propri canali social il partito ha pubblicato la foto di un uomo con il volto tumefatto, accompagnata dalla scritta: «Immunità alla Salis? Un’altra bastonata» e dal commento: «Gli estremisti di sinistra l’hanno ridotto così. Ilaria Salis è tra i colpevoli, come sospettano gli ungheresi?». September 23, 2025 La cantonata presa dalla Lega. 🔗 Leggi su Open.online