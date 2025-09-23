La Lega attacca Ilaria Salis ma prende una cantonata | la foto usata è quella di un altro pestaggio
La Lega di Matteo Salvini, nel tentativo di rilanciare le accuse contro Ilaria Salis, proprio nel giorno in cui il Parlamento europeo ne ha confermato l’immunità, è incorsa in una clamorosa svista – sperando che di questo si tratti. Coma fa notare Viola Giannoli su La Repubblica, sui propri canali social il partito ha pubblicato la foto di un uomo con il volto tumefatto, accompagnata dalla scritta: «Immunità alla Salis? Un’altra bastonata» e dal commento: «Gli estremisti di sinistra l’hanno ridotto così. Ilaria Salis è tra i colpevoli, come sospettano gli ungheresi?». September 23, 2025 La cantonata presa dalla Lega. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: lega - attacca
Saviano attacca la Lega: “La malavita che cogl*** la politica”. Il fedelissimo di Salvini annuncia querela
Alberi a 1.200 euro l’uno, la Lega attacca Lepore: “Spesa spropositata per una misura di facciata”
Meloni sui dazi punta sul "modello Starmer". Mentre la Lega attacca l'Ue
Quarantaquattro sentenze di condanna colpiscono il Comune di Bologna. Matteo Di Benedetto (Lega) attacca l’amministrazione Lepore: «Una scure che certifica in maniera netta i gravi errori dell’amministrazione Lepore che continua a portare avanti posizion - facebook.com Vai su Facebook
Verona-Juve 1-1, Tudor attacca Lega e arbitro: «Noi 3 gare in 7 giorni, il Napoli in 9. E Orban andava espulso» - X Vai su X
La Lega attacca Ilaria Salis ma prende una cantonata: la foto usata è quella di un altro pestaggio; L’Eurocamera fa scudo intorno a Ilaria Salis: primo no alla revoca dell’immunità; Primo sì all’immunità di Salis, la Lega contro il Ppe: “Traditori”. L’Ungheria: “È una criminale”.
Salis salva per un voto, primo sì all’immunità. La Lega accusa i Popolari - La commissione respinge la revoca con 13 contrari e 12 favorevoli. repubblica.it scrive
La Lega attacca Ilaria Salis ma prende una cantonata: la foto usata è quella di un altro pestaggio - Episodio, precisano i documenti ufficiali, che non è mai stato attribuito a Salis neanche dalle autorità ... Si legge su open.online