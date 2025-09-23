La guerra diventa iper-tecnologica | armi laser contro gli sciami di droni

La guerra con i droni ha trasformato il volto dei conflitti del XXI secolo: non più solo strumenti di ricognizione o attacchi mirati, ma piattaforme capaci di influenzare battaglie convenzionali, operazioni psicologiche e tattiche di logoramento. Di fronte alla diffusione dei droni FPV, delle munizioni vaganti e degli sciami di droni, gli Stati e le forze armate stanno sviluppando contromisure tecnologiche e operative — tra cui sistemi a energia diretta (laser) — per ridurre il rischio sul campo e a difesa del territorio. Crescono i timori per la guerra con i droni. Già dagli anni 2000 i droni hanno assunto un ruolo rilevante nelle operazioni non convenzionali: gli Stati Uniti hanno impiegato velivoli senza pilota per attacchi mirati contro leader terroristici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

