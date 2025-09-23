La Guardia di Finanza festeggia San Matteo | le celebrazioni nella Basilica di San Nicola
Questa mattina, nella Basilica Pontificia di San Nicola a Bari, le Fiamme Gialle pugliesi in servizio alla sede locale hanno partecipato alla celebrazione eucaristica tenutasi in onore di San Matteo Apostolo ed Evangelista, proclamato Santo Patrono della Guardia di Finanza nel 1934 da Papa Pio XI. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: guardia - finanza
Dalla guardia di finanza all’altare, la prima messa di fra Emanuele Antintori
Accusa: riciclaggio dei proventi della criminalità foggiana anche in Basilicata e Lombardia, nove arresti Guardia di finanza e polizia
Accordo tra Regione e guardia di finanza per la trasparenza nella gestione dei fondi pubblici
La Provincia Unica TV. . Sette posti barca abusivi scoperti a Dervio. La Guardia di Finanza li ha fatti rimuovere e ha multato i responsabili - facebook.com Vai su Facebook
PROCURA EUROPEA / ROMA – GDF GUARDIA FINANZA / BOLZANO: FRODE IVA: «“CAROSELLO” PER 18 MILIONI NEL COMMERCIO DI PRODOTTI ELETTRONICI, MISURE CAUTELARI E PERQUISIZIONI» - X Vai su X
La Guardia di Finanza festeggia San Matteo: le celebrazioni nella Basilica di San Nicola; Festa di San Matteo, la Guardia di Finanza celebra il suo patrono nella chiesa di Santa Maria Nuova; Caltanissetta, la Guardia di Finanza celebra San Matteo, patrono delle fiamme gialle.
San Matteo, il patrono della Guardia di Finanza che si festeggia il 21 settembre - Dal banco delle tasse al Vangelo: la vita di San Matteo apostolo ed evangelista che lasciò tutto per seguire Gesù. Da laquilablog.it
Imperia: la Guardia di Finanza celebra San Matteo, patrono delle fiamme gialle. Santa messa nella Chiesa Ave Maris Stella di Borgo Marina /Le immagini - Le celebrazioni si sono svolte questa mattina, 23 settembre, presso la Chiesa Ave Maris Stella di Borgo Marina. Scrive imperiapost.it