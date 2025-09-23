La Guardia di Finanza celebra il patrono San Matteo

Forlitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza di Forlì-Cesena ha celebrato martedì mattina con una messa in cattedrale officiata dal vicario generale, don Enrico Casadei, la festa patronale del Corpo. A rendere onore a San Matteo, apostolo ed evangelista, sono stati il colonnello Roberto Prosperi, comandante provinciale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guardia - finanza

Dalla guardia di finanza all’altare, la prima messa di fra Emanuele Antintori

Accusa: riciclaggio dei proventi della criminalità foggiana anche in Basilicata e Lombardia, nove arresti Guardia di finanza e polizia

Accordo tra Regione e guardia di finanza per la trasparenza nella gestione dei fondi pubblici

La Guardia di Finanza celebra il patrono San Matteo; Festa di San Matteo, la Guardia di Finanza celebra il suo patrono nella chiesa di Santa Maria Nuova; Caltanissetta, la Guardia di Finanza celebra San Matteo, patrono delle fiamme gialle.

guardia finanza celebra patronoImperia: la Guardia di Finanza celebra San Matteo, patrono delle fiamme gialle. Santa messa nella Chiesa Ave Maris Stella di Borgo Marina /Le immagini - Le celebrazioni si sono svolte questa mattina, 23 settembre, presso la Chiesa Ave Maris Stella di Borgo Marina. Lo riporta imperiapost.it

guardia finanza celebra patronoFesta di San Matteo la Guardia di Finanza di Como celebra il suo patrono in cattedrale - Lunedì mattina 22 Settembre, presso il Duomo di Como, i Finanzieri in servizio nei reparti del Comando Provinciale della Guardia di ... Riporta valtellinanews.it

Cerca Video su questo argomento: Guardia Finanza Celebra Patrono