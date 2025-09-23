La Guardia di Finanza celebra il patrono San Matteo
La Guardia di Finanza di Forlì-Cesena ha celebrato martedì mattina con una messa in cattedrale officiata dal vicario generale, don Enrico Casadei, la festa patronale del Corpo. A rendere onore a San Matteo, apostolo ed evangelista, sono stati il colonnello Roberto Prosperi, comandante provinciale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: guardia - finanza
Dalla guardia di finanza all’altare, la prima messa di fra Emanuele Antintori
Accusa: riciclaggio dei proventi della criminalità foggiana anche in Basilicata e Lombardia, nove arresti Guardia di finanza e polizia
Accordo tra Regione e guardia di finanza per la trasparenza nella gestione dei fondi pubblici
La Provincia Unica TV. . Sette posti barca abusivi scoperti a Dervio. La Guardia di Finanza li ha fatti rimuovere e ha multato i responsabili - facebook.com Vai su Facebook
PROCURA EUROPEA / ROMA – GDF GUARDIA FINANZA / BOLZANO: FRODE IVA: «“CAROSELLO” PER 18 MILIONI NEL COMMERCIO DI PRODOTTI ELETTRONICI, MISURE CAUTELARI E PERQUISIZIONI» - X Vai su X
Imperia: la Guardia di Finanza celebra San Matteo, patrono delle fiamme gialle. Santa messa nella Chiesa Ave Maris Stella di Borgo Marina /Le immagini - Le celebrazioni si sono svolte questa mattina, 23 settembre, presso la Chiesa Ave Maris Stella di Borgo Marina. Lo riporta imperiapost.it
Festa di San Matteo la Guardia di Finanza di Como celebra il suo patrono in cattedrale - Lunedì mattina 22 Settembre, presso il Duomo di Como, i Finanzieri in servizio nei reparti del Comando Provinciale della Guardia di ... Riporta valtellinanews.it