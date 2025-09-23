La grande festa del vino | in Villa Farsetti degustazioni da 5 continenti

Veneziatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 torna “La Grande Festa del Vino”, l’evento che da 18 anni celebra le eccellenze enologiche italiane e internazionali, ospitando il meglio della produzione mondiale in un’unica, prestigiosa cornice. Per due giorni, Villa Farsetti a Santa Maria di Sala. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grande - festa

Festa grande al chiostro: il Carlino compie 140 anni

Sua maestà il Leccio della Gira, festa grande per i 325 anni

CM.com – Il Manchester City batte 3-0 il Palermo e si prende l’Anglo-Palermitan Trophy: in goal Haaland e un super Reijnders. Festa grande al Barbera che omaggia gli Oasis

La grande festa del vino: in Villa Farsetti degustazioni da 5 continenti; Albania debutta alla grande festa del vino; Villa Farsetti diventerà un tempio del gusto grazie a La Grande Festa Del Vino..

grande festa vino villaFesta del Vino del Monferrato Unesco: grandissima partecipazione nel primo fine settimana - Il positivo riscontro di pubblico conferma la centralità della manifestazione nel calendario autunnal e la sua capacità di attrarre non solo i residenti, ma anche numerosi visitatori da fuori ... Lo riporta casalenews.it

Alla Festa dell’Uva di Lanuvio protagonisti i Vignaroli Velletrani, ora attesi a Velletri - Con la loro energia e passione, i Vignaroli Velletrani si confermano ancora una volta come ambasciatori di una tradizione che, da Lanuvio a Velletri, continua a unire comunità, storia e convivialità ... Da castellinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Festa Vino Villa