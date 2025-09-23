La giuria | la spiegazione del finale del film

La giuria, uscito nel 2003 e diretto da Gary Fleder, porta sullo schermo l’omonimo romanzo di John Grisham, adattandolo con alcune differenze significative rispetto al testo originale. Se nel libro l’oggetto della causa è un processo contro un’industria produttrice di sigarette, nel film la vicenda viene traslata all’interno di un’aula di tribunale in cui si discute la responsabilità delle armi da fuoco. Questa scelta aggiorna e rende più attuale il conflitto, mantenendo però intatta la tensione narrativa tipica dei legal thriller tratti dalle opere di Grisham. 🔗 Leggi su Cinefilos.it