La giuria | la spiegazione del finale del film
La giuria, uscito nel 2003 e diretto da Gary Fleder, porta sullo schermo l’omonimo romanzo di John Grisham, adattandolo con alcune differenze significative rispetto al testo originale. Se nel libro l’oggetto della causa è un processo contro un’industria produttrice di sigarette, nel film la vicenda viene traslata all’interno di un’aula di tribunale in cui si discute la responsabilità delle armi da fuoco. Questa scelta aggiorna e rende più attuale il conflitto, mantenendo però intatta la tensione narrativa tipica dei legal thriller tratti dalle opere di Grisham. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: giuria - spiegazione
? Perché Manuel Agnelli ha lasciato la giuria di X Factor dopo sei edizioni? A dare una spiegazione è stato Jake La Furia durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del talent show di Sky Original e prodotto da Fremantle in onda o - facebook.com Vai su Facebook
Gli Intoccabili, spiegazione del finale del capolavoro con Sean Connery e Robert De Niro; ‘Giurato numero 2’ di Clint Eastwood è colpevole di…; Giurato numero 2 - La recensione.
La giuria: la spiegazione del finale del film - Scopri come finisce il film thriller del 2003 La giuria, leggendo qui la descrizione e la spiegazione del suo finale. cinefilos.it scrive
Giurato numero 2: la spiegazione del finale del film - Giurato numero 2 ( qui la recensione) termina con un finale sospeso che lascia alcune domande senza risposta. Da cinefilos.it