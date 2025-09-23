La giunta di Bologna finanzia i murales che fanno santo un killer

Per le strade della città felsinea ritratto con l’aureola Luigi Mangione, l’assassino del dirigente di un’assicurazione sanitaria statunitense. Il Comune plaude (e paga). 🔗 Leggi su Laverita.info

la giunta di bologna finanzia i murales che fanno santo un killer

