La giunta di Bologna finanzia i murales che fanno santo un killer
Per le strade della città felsinea ritratto con l’aureola Luigi Mangione, l’assassino del dirigente di un’assicurazione sanitaria statunitense. Il Comune plaude (e paga). 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: giunta - bologna
Bologna, comune distribuirà pipe gratis per fumare crack: "Misura per ridurre consumo", Cavedagna (FdI): "Giunta incita all'uso e allo spaccio di droghe"
Pipe per il crack a Bologna, FdI denuncia la Giunta Lepore: “È istigazione a delinquere e favoreggiamento”
Via alla festa dell’Unità a Bologna, mini location e Pd unito: “Ceto medio e alberi, la giunta vada avanti”
Il cortometraggio di Andree Lucini sarà proiettato a Bologna all’interno della rassegna Cinema alle Serre giunta alla sua terza edizione e nata dalla collaborazione tra @kilowattfestival e @mubiitalia. Il focus di quest’anno è il cin - facebook.com Vai su Facebook
LIBERO: “LE FOLLIE DELLA GIUNTA LEPORE. FUMI CRACK? A BOLOGNA LA GIUNTA PD TI REGALA LA PIPA”. Il Centrodestra: «Si favorisce il consumo» - X Vai su X
Roma, imbrattato il murales di Falcone e Borsellino a Piazza Bologna. L'assessore alla cultura: «Inaccettabile teppismo».