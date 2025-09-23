La giornata di San Francesco festa nazionale? C' è il primo ok della Camera

Ora la palla passa al Senato. La Camera dei Deputati ha approvato oggi la proposta di legge che re-istituisce il 4 ottobre come festa nazionale dedicata a San Francesco d’Assisi. Il provvedimento, presentato dal gruppo Noi Moderati, ha ottenuto 247 voti favorevoli, 8 astenuti e soli 2 contrari. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

