La giornata di San Francesco festa nazionale? C' è il primo ok della Camera

Padovaoggi.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ora la palla passa al Senato. La Camera dei Deputati ha approvato oggi la proposta di legge che re-istituisce il 4 ottobre come festa nazionale dedicata a San Francesco d’Assisi. Il provvedimento, presentato dal gruppo Noi Moderati, ha ottenuto 247 voti favorevoli, 8 astenuti e soli 2 contrari. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

