La gestione dello Zaccheria all’Heraclea per mille euro al mese | Casillo e De Vitto si aggiudicano la gara

Foggiatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state aperte questa mattina le buste della gara bandita a fine luglio dal Comune di Foggia per l’affidamento in concessione ponte della gestione per manifestazioni sportive e grandi eventi dello stadio comunale Pino Zaccheria.Alla scadenza del 22 settembre è pervenuta una sola offerta: a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: gestione - zaccheria

