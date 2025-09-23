La gestione dello Zaccheria all’Heraclea per mille euro al mese | Casillo e De Vitto si aggiudicano la gara

Sono state aperte questa mattina le buste della gara bandita a fine luglio dal Comune di Foggia per l’affidamento in concessione ponte della gestione per manifestazioni sportive e grandi eventi dello stadio comunale Pino Zaccheria.Alla scadenza del 22 settembre è pervenuta una sola offerta: a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it