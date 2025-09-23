La gestione dell’acqua e lo sviluppo sostenibile Incontro con esperti
Come la gestione delle acque può aiutare nello sviluppo sostenibile? Se ne parla giovedì pomeriggio a partire dalle 14,30 nell’ex Lanificio Carotti, in un incontro dal titolo ‘Ambienti & Città. La cultura della gestione delle acque può aiutare lo sviluppo sostenibile?’. Finanziata dall’Unione Europea e inserita nel progetto ‘Open Eventi Verdi’ del Ministero della Cultura, l’iniziativa è a cura dell’ateneo urbinate e approfondirà il tema della sostenibilità ambientale attraverso una prospettiva storico-culturale, con particolare attenzione alle dinamiche idrauliche, alle trasformazioni tecnologiche e al ruolo delle manifatture storiche nel processo di sviluppo sostenibile dei territori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
