l’evoluzione del fantasy televisivo: come “his dark materials” si distingue dalle tendenze recenti. Nel panorama delle produzioni fantasy, molte serie hanno cercato di seguire le orme di “Game of Thrones”, puntando su trame intense, lotte di potere e un’estetica cupa. Alcune opere sono riuscite a mantenere la propria identità evitando di imitare troppo il successo precedente. Tra queste si colloca “His Dark Materials”, adattamento delle celebri opere di Philip Pullman, che ha saputo distinguersi per un approccio più autentico e meno orientato a replicare gli elementi più controversi della serie HBO. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La genialità di his dark materials evita il rischio della trappola di game of thrones