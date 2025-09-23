La Francia riconosce lo stato di Palestina | È arrivato il tempo della pace Che cosa cambia ora e quali sono i Paesi che riconoscono lo Stato palestinese
Come già preannunciato da tempo, Emmanuel Macron, parlando all’assemblea generale dell’Onu, ha dichiarato che d’ora in avanti la Francia riconoscerà ufficialmente lo stato di Palestina. Il presidente francese ha motivato la sua decisione dichiarando che “questo riconoscimento è un modo per affermare che il popolo palestinese non è un popolo di troppo” e dicendosi convinto che “questo riconoscimento sia l’unica soluzione?che porterà la pace in Israele”. I declare that today, France recognizes the State of Palestine. pic.twitter.com8kg6xukuO0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025 La decisione della Francia segue quella del Regno Unito, del Canada,?dell’Australia e del Portogallo. 🔗 Leggi su Tpi.it
