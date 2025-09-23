La Francia ha riconosciuto lo stato di Palestina

Il 29 novembre 2012 l’Onu ha riconosciuto ufficialmente la Palestina come Stato non membro con status di osservatore permanente, con la risoluzione 6719 dell’Assemblea generale. Questo riconoscimento, votato con 138 sì, ha aggiornato lo status della Palestina da “entità osservatrice” a “Stato osservatore non membro”, permettendole un ruolo diplomatico più formale all’interno delle Nazioni Unite, equiparabile a quello della Santa Sede. Ad oggi, nel 2025, il riconoscimento dello Stato di Palestina come entità sovrana è stato esteso a circa 151 dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite (oltre il 78%). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Francia ha riconosciuto lo stato di Palestina

Mentre in Italia la Presidente del Consiglio preferisce insultare centinaia di migliaia di suoi concittadini negrando loro ogni risposta sulla posizione italiana rispetto a Gaza, la Francia poco fa ha riconosciuto lo Stato di Palestina , in un discorso storico di - facebook.com Vai su Facebook

TASS (TELEGRAM) * NEW YORK: «MACRON, “LA FRANCIA HA RICONOSCIUTO LO STATO DELLA PALESTINA”, LO HA DETTO NELLA SEDE DELLE NAZIONI UNITE» - X Vai su X

La Francia riconosce lo Stato di Palestina: l'annuncio storico di Macron all'Onu e la posizione dell'Italia - La mossa, sostenuta anche da Gran Bretagna, Canada e Australia, ha innescato lo scontro con Stati Uniti e Israele, sempre più isolati al Palazzo di vetro. Secondo europa.today.it

La Francia annuncia il riconoscimento dello Stato di Palestina. E Tajani: “Anche l’Italia ma prima bisogna costruirlo” - ROMA – Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della Francia. Da dire.it