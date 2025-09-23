La forza di una donna sabato esteso | la mossa che cambia il ritmo del weekend

Dal 22 settembre la dizi consolida il pomeriggio di Canale 5 e introduce il sabato “esteso” prima di Verissimo: finestra 14:30–16:30 con due episodi in sequenza o blocco unico più ampio, a partire da sabato 27 settembre. L’effetto è un corridoio senza spezzature che accompagna il pubblico fino alle 16:30, con un traino più pulito e una durata percepita più lineare. Nei feriali resta confermato lo slot delle 16:10 con chiusura intorno alle 17:00, così la settimana tipo diventa prevedibile: appuntamento fisso dal lunedì al venerdì e recupero “largo” il sabato, senza esporsi alla controprogrammazione della domenica sera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it