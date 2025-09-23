La forza di una donna puntate più snelle a fine mese? La notizia che nessuno voleva sentire

Il passaparola è arrivato chiaro: a fine mese le puntate potrebbero diventare più snelle. Tradotto, non si taglia la storia, ma si compatta il confezionamento per tenere il palinsesto regolare e limitare gli slittamenti. È la classica scelta d’autunno per non far saltare la bussola del pomeriggio. Dal lunedì 29 settembre 2025 la finestra feriale resta fissata alle 16:10 su Canale 5, con chiusura prevista intorno alle 16:55. La durata netta dell’episodio si assesta sui 40–43 minuti (al netto dei break), contro i 42–45 delle settimane precedenti. Il sabato resta il corridoio “largo” 14:30–16:30; nessuna finestra la domenica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

