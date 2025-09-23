La Formula Sorpasso ? Non esiste più Ecco perché superare in pista è sempre più raro
Le monoposto vanno sempre più veloci, ma i duelli ravvicinati sono sempre più rari. Il regolamento varato nel 2022 da Federazione e Liberty Media per aumentare lo spettacolo in pista non ha funzionato. Cambierà qualcosa con l'introduzione dei nuovi regolamenti?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: formula - sorpasso
La Formula 1 non sa più come combattere la noia: ora vogliono fare le Sprint a griglia invertita (per vedere qualche sorpasso)