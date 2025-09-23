La Finanza dona i beni sequestrati ai poveri

I beni confiscati dalla finanza donati alla Caritas per i bisognosi. Ieri mattina la Guardia di Finanza di Lodi ha celebrato la ricorrenza del patrono del Corpo, San Matteo apostolo. La cerimonia religiosa si è svolta nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice, in viale delle Rimembranze a Lodi, con la messa officiata dal vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti. È stata l’occasione per donare ai bisognosi quanto sequestrato durante le ultime indagini. Per la ricorrenza, infatti, su disposizione della Procura di Lodi, sono stati consegnati alla Caritas diocesana diversi beni confiscati nel corso di recenti indagini: tablet, cellulari, orologi, macchine fotografiche, elettrodomestici e televisori, che saranno destinati a persone e famiglie in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

